Konut alımında açıklanan paketi eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "10 yıl süreyle ayda 27 bin 200 lira faiz ödeyeceksiniz. 2 milyonluk krediyi kim alır?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, konut alımında açıklanan yeni pakete değindi.

"Yıllık faizi yüzde 11.2 milyonluk krediyi kim alır"

"2 milyon liralık bir daire alacaksınız diyelim. 10 yıl süreyle ayda 27 bin 200 lira faiz ödeyeceksiniz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun yıllık faizi yüzde 11. 2 milyonluk krediyi kim alır? Ayda 27 bin lirayı kim öder? Kim alacak bu parayı? Bir villası olup ikinci villasını alacak." şeklinde konuştu.

Paranın vatandaştan alınıp bir avuç kişiye aktarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Yıllardır ifade ediyorum. Bunun adı tefeciliktir diye." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, konut alımında açıklanan paketi eleştirdi VİDEO



"İnsanlar pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde:

"2018'de başlayan kriz ekonomik buhrana dönüştü. Saray bunun ne kadar farkında bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen bir yönetim var olan sorunları çözemez. Devlette liyakat sistemini bitirirseniz, devleti çürütürsünüz. Devlette kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan derin ekonomik bunalım içinde, dar gelirliden alıp üst gelir grubuna kaynak aktaran bir yönetim görüyorum. İnsanlara pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Bu tablo Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor.

"Bir avuç tefeciye teslim ettiler ama kurtaramıyorlar"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala AK Parti'ye, MHP'ye oy vereyim mi vermeyim diye düşünen kardeşlerime söylüyorum. 2022 Nisan ayında merkezi yönetimin borcu 1 trilyon 483 milyar lira, ödenecek faiz 1 trilyon 743 milyar lira. Faiz ana parayı geçti. Mayıs, borç 1 trilyon 503 milyar liraya çıktı, faiz 2 trilyon 52 milyar lira. Bunlar bir arada Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurmuşlardı. Türkiye'yi bir avuç tefeciye teslim ettiler ama kurtaramıyorlar.

"Çiftçi ürettiğini alamıyor"

Bu tablo insanları üretimden koparıyor. Çiftçi ürettiğini alamıyor. Çiftçiye 29 milyar lira ayrıldı, kanuna göre 79 milyar lira ayrılması lazımdı. Çiftçi neden kazanmıyor, neden tarım ithal ediliyor? Bununla ilgili 2013-2017 kendi bakanlıklarının hazırladıkları rapor var. Şöyle diyor; 'Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı tehdidi, tarım arazilerinin parçalanması, tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve girdilerin yüksekliği, Dünya Ticaret Örgütü-AB ve diğer kuruluşların politikaları' diyor."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra zamlar devam edecek. EPDK, elektrik üreticilerine tavan fiyat koymuştu. 19 Mayıs'ta tavanı yükselttiler. Temmuz veya ağustosta zam gelecek demek bu." dedi.

İstanbul mitingi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi mitingini yaptık. Olaysız sonuçlandığı için tüm güvenlik güçlerimize teşekkürlerimizi ifade ederim. Yüz binler oradaydı; iş, aş, demokrasi, eşitlik, huzur istiyordu. Yüz binlerin ortak sesiydi. Yüz binlerin aracılığıyla milyonlara seslendik. Verdiğim söz; haramilerin saltanatını yıkacağız. Hiç kimse en ufak endişe taşımasın." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, 5'li çeteyle, trol ağlarıyla ancak biz kavga edebiliriz. Bu ülkenin kadınları ve gençleri en çok sorun yaşananları. Biz hep beraber, memleketimize huzuru, bereketi getireceğiz. İş, aş sözü verdim, asla unutmayacağım." dedi.