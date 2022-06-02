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    Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da seçim çalışmalarına başladı

    Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da seçim çalışmalarına başladı

    CHP Lideri, partisinin oy oranının düşük olduğu Konya'yı bugün ziyaret ederken, buradaki ilk faaliyeti Mevlana Türbesi'nde dua etmek oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:54
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    CHP'de 2023 seçim çalışmaları başladı...

    Seçimlere 1 yıl gibi kısa bir süre kalırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, son dönemde muhafazakarların oylarını alabilmek için söylemini değiştirmeye başladı.

    Yaptığı konuşmalarda sık sık "Allah'ın izniyle iktidar olacağız." gibi ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesim için özel kareler de paylaşmaya başladı.

    Muhafazakar kentlerde sahaya indi

    Son olarak CHP Lideri, partisinin oy oranı düşük olan muhafazakar kentlerde sahaya inerek çalışmalarını hızlandırdı.

    Bu çalışmalar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı da Konya oldu. CHP Lideri, burada ilk olarak kentin sembolü olan Mevlana Tütbesi'ni ziyaret etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da seçim çalışmalarına başladı VİDEO

     

    Dua pozu

    Kılıçdaroğlu burada, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua ederken, müze yetkililerinden de türbede bulunan Kur'an-ı Kerimler hakkında bilgi aldı.

    Özellikle CHP Lideri'nin türbe başında dua ederken poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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