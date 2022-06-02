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Kemal Kılıçdaroğlu: Konya'ya da elektriği bedava vereceğim

Kemal Kılıçdaroğlu: Konya'ya da elektriği bedava vereceğim

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha önce verdiği bedava elektrik sözünü Konya'da seçimleri kazanması halinde burası için de yineledi.