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    Kemal Kılıçdaroğlu: Konya'ya da elektriği bedava vereceğim

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha önce verdiği bedava elektrik sözünü Konya'da seçimleri kazanması halinde burası için de yineledi.
    • 02.06.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:02
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Konya'ya da elektriği bedava vereceğim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, belediyeyi kazanmaları halinde çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söylemiş; bu talebi diğer CHP'li belediyeler tarafından karşılanamayacağı üzere tepkiyle cevap bulmuştu.

    CHP Lideri, bugün de Konya'da aynı vaadi verdi...

    "Konya'ya da elektriği bedava vereceğim"

    Konya’da Çiftçi Buluşması programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    "Elektriğe büyük paralar verdiğinizi biliyorum. Şanlıurfa’da çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim, Konya’da da bedava vereceğiz!"

    Kemal Kılıçdaroğlu: Konya ya da elektriği bedava vereceğim #1


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