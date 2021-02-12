Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi.

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