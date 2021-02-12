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    Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu

    Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 12:10
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    Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

    Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu #2

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