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    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürdistan lafından rahatsız oluyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürdistan lafından rahatsız oluyorum

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son günlerde artan Kürdistan söylemiyle ve HDP'yle ilgili düşüncelerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 17:20
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    2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için  siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

    Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor.

    İyi Parti yaptığı açıklamalarda, terör örgütü PKK ile birlikte yürüyen HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor.

    Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları HDP'yi kızdıracak nitelikte...

    Geçtiğimiz gün Ankara Elmadağ’da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu  “HDP’ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri ‘Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.

    CHP Lideri Kürdistan  denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

    BENİM AĞZIMDAN KÜRDİSTAN DUYDUNUZ MU

    “Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?

    HDP İTTİFAKTA DEĞİL

    HDP ittifakta değil, bir işbirliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. Meclis’te başkanvekili var, milletvekilleri var, HDP’li Meclis Başkanvekili’nden söz istiyoruz, AK Parti de istiyor.

    PKK İLE HDP'Yİ AYIRMAK LAZIM

    PKK ile HDP’yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız. Biz, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’yle birlikte altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyoruz. Onlar da ittifakta yok. Ama altı parti konuşuyoruz anayasayı."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürdistan lafından rahatsız oluyorum #1

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