Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yenilgisi sonrası dinleniyor CHP kurultayında Özgür Özel'e yenilen ve tebrik etmeden salonu terk eden Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde evinde inzivaya çekildi ve sessizliğini koruyor.

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CHP'de yeni bir dönem başladı...

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 14 yıllık genel başkanlık görevine veda etti ve yerine Özgür Özel geldi.

Genel seçim sonrası başlayan değişim sesleriyle mücadele eden Kılıçdaroğlu, 6 ay içinde girdiği seçimlerde büyük bir farkla mağlubiyet elde etti.

Yenilgi sonrası inzivaya çekildi

Önce girdiği her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yenilen Kılıçdaroğlu, son olarak Özel'e mağlup oldu.

Şimdi ise CHP'de Özgür Özel dönemi başlarken, gözler Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yola çevrildi.

İnzivaya çekilen Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününden bu yana sessizliğini koruyor.

Eşiyle börek yaptı

Mayıs seçiminde milletvekili adayı da olmayan Kılıçdaroğlu’nun partiyle tek bağı üyeliği.

Bu nedenle şimdilerde evinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce evinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile börek yaptığı kareleri paylaşmıştı.