Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü..
Tunceli’de yaşamını sürdüren Kılıçdaroğlu’nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
HÜSEYİN KARABULUT YAŞAMINI YİTİRDİ
Tedavisi süren Hüseyin Karabulut, 84 yaşında dün hayatını kaybetti.
Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.
KILIÇDAROĞLU, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Kılıçdaroğlu, Hüseyin Karabulut’un cenazesine katılmak için sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti.
Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ve Karabulut Ailesi, taziyeleri kabul etti.
KARABULUT'UN CENAZESİ ATLANTI KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Edilen duanın ardından helallik alındı.
Karabulut’un cenazesi, merkeze bağlı Atlantı köyüne götürülerek toprağa verildi.
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