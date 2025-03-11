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Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve dün hayata gözlerini yuman Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Hüseyin Karabulut için Tunceli Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Kılıçdaroğlu da yer aldı.