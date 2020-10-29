Kemal Kılıçdaroğlu: KYK borçları silinsin

KYK borçlarının silinmesi gerektiğini söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, borçlarını ödeyenlere de "Neden ben ödedim diye ses çıkarmayın" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçları nedeniyle mağdur olan gençlerle bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nden telekonferans yöntemiyle önerileri dinleyip soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, borçlara ilişkin "Tamamının silinmesi lazım.” dedi.

Kılıçdaroğlu “Bu öneriyi iktidar kanadına ve MHP'ye sunacağız.” bilgisini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 13 bin öğrenciye karşılıksız burs verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Siz bursu veriyorsunuz bir de geri istiyorsunuz. Geri isteyecekseniz iş vereceksiniz. Bunun adı sosyal devlet değil sosyal tefeciliktir." diye konuştu.

"BORÇLARINI ÖDEYENLER BEN NEDEN ÖDEDİM DEMESİN"

Borçların silinmesi önerisine ilişkin 'Ödeyenler neden ödedi?' şeklindeki olası eleştire de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kredi borcunu ödeyen arkadaşın maddi durumu iyidir, ödemiştir. Siz nasıl ödeyeceksiniz? Belki iş bulmuştur. Ama siz bulamadınız. Sosyal devlet, düşük gelirlinin yanında olan devlettir. Soru şu; Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet mi? Sosyal devleti sorgulayacaksınız. Sizin benden daha fazla hakkınız var. Benim işim var, sizin yok. Benim evim var, sizin yok."