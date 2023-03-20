Kemal Kılıçdaroğlu leylekli bilekliği bağladı CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan geleneği olarak taktığı marteniçka bilekliği, leylek görünce çıkaracak.

Türkiye, 2 aydan az süre kalan seçimler için heyecanlı..

14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na karşı zafer elde etmek isteyen Millet İttifakı ise her yolu deniyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son çareyi marteniçka bilekliğinde buldu..

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla seçmenlere seslendi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bir ayrıntı çekti.

Kılıçdaroğlu dilek tuttu, leylekli bilekliği bağladı

Kılıçdaroğlu'nun çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliği taktığı görüldü.

31 Mart 2019 seçimlerinin arifesinde de kolunda gördüğümüz bileklik, Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri olarak biliniyor.

Mart ayının başında takılmaya başlanan bileklik, senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılarak meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor.

Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.