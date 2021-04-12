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    Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı

    Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı

    LGBTi üyelerine verdiği destekle adından söz ettiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, LGBT üyeleri tarafından fahri üyelik geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:16
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün ,CHP Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBTi üyesi grup tarafından sevgi gösterisi yapıldı.

    LGBTi Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBTi’ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı VİDEO

    "AİLE YAPISINI BOZUYOR MU"

    Buket Aydın, geçtiğimiz programında ağırladığı CHP Lideri'ne "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" şeklinde soru yöneltti.

    "NİYE BOZSUN"

    Kılıçdaroğlu ise, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTiTürk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı #3

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