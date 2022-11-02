Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok tartışılan ABD gezisinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Kılıçdaroğlu, bugün 2 şirketin yöneticileriyle görüştü.

Geçtiğimiz haftalar ABD’ye giden ve burada icazet aldığı iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı İngiltere’ye çevirdi.

Kılıçdaroğlu, Londra’da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

CHP Sözcüsü sık sık not aldı

Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ve CHP Denizli Gençlik Kolları Üyesi Gamze Kaya eşlik etti.

CHP Sözcüsü Öztrak’ın görüşme sırasında notlar aldığı görüldü.

Almanya’ya da gidecek

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’de ne kadar kalacağı belirsizliğini korurken, bir sonraki ziyaretin Almanya’ya olacağı belirtiliyor.