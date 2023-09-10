Kemal Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri işaret ederek Mansur Yavaş'ın CHP'den belediye başkanı adayı olacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakırken şimdi ise yerel seçime odaklandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından muhalif kesimde iç hesaplaşmalar sürüyor.

Seçim yenilgisinden sonra başlayan koltuk kavgasında muhalif kesimden her geçen gün farklı bir ses yükseliyor.

Partide değişim sesleri yükselirken sessiz kalan isimlerin başında seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakmayan Mansur Yavaş yer aldı.

"Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır"

İç hesaplaşmalar sürerken ise muhalif kesimde yerel seçimde büyükşehir adaylarının kim olacağı merak konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuyla ilgili açıklama yaptı.

2024'teki yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı ilan etti.

Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır." dedi.

"Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşmada belediye başkanlığını işaret ederek şöyle demişti: