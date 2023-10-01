Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te uzun süre anayasa kitapçığı okudu TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kesimlere yeni anayasa çağrısı yaparken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süre anayasa kitapçığı okuduğu görüldü.

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ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı bugün başladı.

Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul’da milletvekillerine hitap etti.

Yeni anayasa vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasa yeni anayasa vurgusu dikkat çekti.

Mevcut anayasanın, 2023 Türkiye’sini taşıyamadığını söyleyen Erdoğan, tüm kesimlere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

"Bu anayasanın, 2023 Türkiye’sini taşıyamadığı açıktır"

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye’yi 12 Eylül’de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur." diyen Erdoğan, "41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20’den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın, 2023 Türkiye’sini taşıyamadığı açıktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında, toplumun tüm kesimlerine yeni anayasa için birlikte çalışma çağrısı da yaptı.

"Tüm kesimleri takip ediyoruz"

Erdoğan, "Tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla, yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kesimlere Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir anayasa mesajı verirken TBMM açılışını locadan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıntısı ise dikkat çekti.

Uzun süre anayasa kitapçığını okudu

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken uzun süre anayasa kitapçığını okudu.

Kılıçdaroğlu'nun o anları ise kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı soruldu

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na açılış törenin ardından Meclis'ten çıkış yaparken gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı soruldu.

"Çağrıyı yapanların önce anayasaya uyması lazım"

Kılıçdaroğlu ise gazetecilere, "Çağrıyı yapanların önce anayasaya uyması lazım" yanıtını verdi.