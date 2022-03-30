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Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim

Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim

Manisa'da bir vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Suriyelilere davul zurnayla değil, mecbur gideceksiniz deyin" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan, "Meraklanmayın ben göndereceğim" yanıtı geldi.