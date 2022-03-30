Petrol
110.35
2.45%
Euro
16.36
1.09%
Dolar
14.67
0.70%
Altın
908.14
0.98%
Borsa
2230
1.05%
Bitcoin
694.715
-1.86%
BTXN Coin
37.16
-7.16%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim

    Manisa'da bir vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Suriyelilere davul zurnayla değil, mecbur gideceksiniz deyin" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan, "Meraklanmayın ben göndereceğim" yanıtı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa programı kapsamında Sarıgöl ilçesine gitti.

    İlçe girişinde servis taşıyıcılarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zorlandıklarını aktaran servis şoförlerini dinledi.

    CHP Lideri, taşımacıların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

    "MERAKLANMAYIN BEN GÖNDERECEĞİM"

    Kılıçdaroğlu, burada bir vatandaşın Suriyeli sığınmacılarla ilgili çıkışına cevap verdi.

    Vatandaş, "Suriyelilere 'davul zurnayla değil, mecbur gideceksiniz' deyin." dedi.

    Kılıçdaroğlu da "Meraklanmayın, ben göndereceğim." diye yanıt verdi.

    "ŞANLIURFA'DAN BAŞLAYARAK ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK VERECEĞİZ"

    Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı açıklamada çiftçilere bedava elektrik vaadini yineledi.

    Çiftçilere bedava elektrik vermeye Şanlıurfa'dan başlanacağını söyleyen CHP lideri, uygulamanın tüm illeri kapsayacağını öne sürdü.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim #1

    BABACAN: MÜLTECİLERİ GÖNDERMEK MÜMKÜN DEĞİL

    Öte yandan CHP'nin ittifak ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde mültecilere yönelik konuşmuştu.

    Konuşmasında Suriyelileri göndereceğini söyleyenlere seslenen Babacan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim #3


    İlginizi Çekebilir

    Ramazan mukabelesi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2022?
    Yaşam

    Ramazan mukabelesi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2022?

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı: Sen sevişmeyi bilmiyorsun diyen Sedat yine Cana'ya gitti!
    Medya

    Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı: Sen sevişmeyi bilmiyorsun diyen Sedat yine Cana'ya gitti!

    Görüş Bildir