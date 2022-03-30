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- Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim
Kemal Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın mültecileri ben göndereceğim
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 14:26
- Güncelleme : 30.03.2022 - 14:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa programı kapsamında Sarıgöl ilçesine gitti.
İlçe girişinde servis taşıyıcılarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zorlandıklarını aktaran servis şoförlerini dinledi.
CHP Lideri, taşımacıların sorunlarını çözeceklerini söyledi.
"MERAKLANMAYIN BEN GÖNDERECEĞİM"
Kılıçdaroğlu, burada bir vatandaşın Suriyeli sığınmacılarla ilgili çıkışına cevap verdi.
Vatandaş, "Suriyelilere 'davul zurnayla değil, mecbur gideceksiniz' deyin." dedi.
Kılıçdaroğlu da "Meraklanmayın, ben göndereceğim." diye yanıt verdi.
"ŞANLIURFA'DAN BAŞLAYARAK ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK VERECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı açıklamada çiftçilere bedava elektrik vaadini yineledi.
Çiftçilere bedava elektrik vermeye Şanlıurfa'dan başlanacağını söyleyen CHP lideri, uygulamanın tüm illeri kapsayacağını öne sürdü.
BABACAN: MÜLTECİLERİ GÖNDERMEK MÜMKÜN DEĞİL
Öte yandan CHP'nin ittifak ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde mültecilere yönelik konuşmuştu.
Konuşmasında Suriyelileri göndereceğini söyleyenlere seslenen Babacan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmişti.