Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanım siz buyurun
DHA

Seçimler öncesi siyasetin gündeminde silahlı saldırı girişimi var

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı bu sabah silahlı saldırı düzenlenen İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu saat 17.30 sıralarında Merter'deki İyi Parti İl Başkanlığı'na geldi.

Kapıda karşıladılar

Kemal Kılıçdaroğlu'nu İyi Parti Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kapıda karşıladı.

Liderler daha sonra parti binasına geçti.

"Cumhurbaşkanım, siz buyurun"

Daha sonra İyi Parti, basına kapalı yapılan görüşmenin görüntülerini basınla paylaştı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" diyerek oturacağı yeri gösterdi.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

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