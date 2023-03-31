Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanım siz buyurun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek meydana gelen olayla ilgili Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Akşener’in Kılıçdaroğlu’na “Cumhurbaşkanım” diye hitap etmesi dikkat çekti.

DHA Seçimler öncesi siyasetin gündeminde silahlı saldırı girişimi var Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah silahlı saldırı düzenlenen İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu saat 17.30 sıralarında Merter'deki İyi Parti İl Başkanlığı'na geldi. Kapıda karşıladılar Kemal Kılıçdaroğlu'nu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kapıda karşıladı. Liderler daha sonra parti binasına geçti. "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" Daha sonra İyi Parti, basına kapalı yapılan görüşmenin görüntülerini basınla paylaştı. Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" diyerek oturacağı yeri gösterdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.