Petrol
88.15
0.11%
Euro
18.0532
0.19%
Dolar
18.545
0.15%
Altın
984.77
-0.28%
Borsa
3201
0.00%
Bitcoin
363.114
1.85%
BTXN Coin
11.32
11.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü gerçekleşecek 'altılı masa' toplantısı öncesi İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

    Türkiye adım adım seçim atmosferine yaklaşırken siyasette adaylık tartışması alevleniyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partililere yönelttiği 'Gerçekten benimle misiniz?' sorusu, aday olduğu yorumlarına neden oldu.

    O ifadeler, ittifakta çatlak olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık konusuna ilişkin "Masanın bir noter olma görevi yok." çıkışı, adaylık konusundaki çatlağı büyüttü.

    Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi

    6'lı masanın iki partisinin cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları nedeniyle hareketli günler yaşanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi ViDEO

    Aday kim olacak? sorusu gündemde

    İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesinin '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu oldu.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki günlerde de DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi #2


    Ele geçirilen 2 ton kokain, imha edildi
    Dünya

    Ele geçirilen 2 ton kokain, imha edildi

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi
    Futbol

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi

    Görüş Bildir