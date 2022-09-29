Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü gerçekleşecek 'altılı masa' toplantısı öncesi İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.

Türkiye adım adım seçim atmosferine yaklaşırken siyasette adaylık tartışması alevleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partililere yönelttiği 'Gerçekten benimle misiniz?' sorusu, aday olduğu yorumlarına neden oldu.

O ifadeler, ittifakta çatlak olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık konusuna ilişkin "Masanın bir noter olma görevi yok." çıkışı, adaylık konusundaki çatlağı büyüttü.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi

6'lı masanın iki partisinin cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları nedeniyle hareketli günler yaşanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi ViDEO

Aday kim olacak? sorusu gündemde

İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesinin '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki günlerde de DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.