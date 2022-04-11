Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmeliyim

CHP Lideri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın gerekli işleri yapmadığını öne sürerek yeni bir ziyareti gündeme getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şikayetçi olduğu konular kapsamında yürütmeye çalıştığı ziyaretleriyle yine gündemde.

Daha öncelerde randevusu olmadan TÜİK ile Et ve Süt Kurumu'na giden ve içeri alınmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seferki hedefinde ise Göç İdaresi Başkanlığı var.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Twitter'daki 'Her insan bir göç, her göç bir insan' paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu, ülkenin yolgeçen hanına döndüğünü söyledi.

"Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmem gerekiyor"

Bunun üzerine Göç İdaresi'ne gitme kararı aldığını duyuran Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor.

"Bu kez kum torbası koyarlar herhalde"

Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum; Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın."