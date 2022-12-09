Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin vizyon toplantısına danışmanı Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu'nun ABD'den canlı bağlantı ile katılmasıyla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi.

CHP, geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" programıyla vizyonlarını duyurdu..

Programının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, 70 kişilik yeni bir ekip kurduğunu ve başdanışmanının bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin olduğunu açıkladı.

Rifkin ile Daron Acemoğlu'nun programa katılmaması ve ABD'den salona canlı bağlanması, tepkilere neden oldu..

Toplantıya ABD'den yapılan bağlantılar soruldu

Karar TV canlı yayınında, Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na canlı bağlantılar soruldu.

"Milletimiz teknolojiyi de görsün"

Jeremy Rifkin'in zoom bağlantısıyla CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısına katılımını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknolojiyi bir görsün millet. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti.

Bir de şu var, bunların hepsi para. Gelmesi, güzel bir otelde kalması vs.. Bu insanlar gönüllü olarak bize katkı veriyorlar, bunlar partinin elemanı değil.

Teknolojinin bize sağladığı imkanları herkes farkına varmalı. Teknolojinin ne olduğunu ve insanlara hangi olanakları sağladığı insanların bilmesi lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknoloji görsün VİDEO



Jeremy Rifkin CHP programına ABD'den bağlandı HABERİ