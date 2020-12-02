Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin terörist cenazelerine gitmesini doğru bulmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında gündemi yorumladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortaklarını kızdıracak cinstendi.

CHP Lideri, hiçbir milletvekilinin teröristlerin cenazesine gitmesini kabul edemeyeceklerini söyledi.

"HİÇBİR TERÖRİSTİN CENAZE TÖRENİNE..."

Kayseri'de olması nedeniyle milliyetçilik vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de oy oranlarının az olması nedeniyle kabahatin kendilerinde olduğunu belirten CHP Lideri, sürekli aynı hataları yaptıklarını dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri terörist cenazesine katılmamalı ViDEO

TERÖRİST TABUTLARINI OMUZLAYAN HDP KIZACAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine katılıp, evlerine taziyeye gidiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına ittifak ortağı HDP'den nasıl bir tepki geleceği merak konusu.