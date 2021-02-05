Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ile kameralar karşısına çıkmadı

CHP'yi ziyaret eden parti genel başkanlarıyla görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ekranda gözükmek istemedi.

Türk siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmelerinin ardından kurulan Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan partiler arasında büyük pazarlıklar var.

İktidarın el değiştirmesi için hesap üzerine hesap yapan muhalefet partileri arasında son günlerde üst üste görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerde bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

HDP'LİLERLE KAMERA KARŞISINA GEÇMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce partisini ziyaret eden Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener ile ikili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi bugün CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Heyetler arasında yapılan görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ile ortak basın toplantısı düzenlemedi.

Mithat Sancar, beraberindeki heyetle birlikte kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

CHP'nin HDP'ye yönelik bu tavrı, muhalefette çatlak seslerin oluşmasına neden oldu.

HDP ile gizli bir ittifak içerisinde olan CHP, kamuoyunun önünde birlikte gözükmenin kendilerine zarar vereceğini düşünüyor.

Pervin Buldan, daha önce yaptığı açıklamada gizli ittifak yapmak istemediklerini ittifak ortaklarının gerçekleri açıklaması gerektiğini söylemişti.