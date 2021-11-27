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    Kemal Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, herkes görecek

    CHP'nin 4 Aralık tarihinde Mersin'de planladığı miting için izin çıkmaması ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mitingimizi yapacağız. Vali’de, Erdoğan da, herkes görecek” dedi.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 15:16
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, herkes görecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen “İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı”na katıldı.

    Kılıçdaroğlu, programdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    CHP'nin 4 Aralık tarihinde Mersin'de planladığı miting için izin çıkmaması hakkında değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, her şeye rağmen mitingin gerçekleşeceğini dile getirdi.

    “MİTİNGİMİZİ YAPACAĞIZ, VALİ DE GÖRECEK, ERDOĞAN DA GÖRECEK”

    Miting konusunda kararlı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Mitingimizden neden rahatsız oluyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller çıkarabilirler ama biz bütün engelleri aşmayı bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan.” diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, herkes görecek #1

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