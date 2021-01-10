CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu katıldığı bir programda, "Referandumdan sonra mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mitinglerin gereksiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına bir etkisi olmadığını belirtti.

"MİTİNGLERİN NE KADAR GEREKSİZ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Gidip vatandaşla konuşmaya özen gösteriyoruz. Ben referandum sürecinden sonra, mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm ve tanık oldum.

Kemal Kılıçdaroğlu: Mitingler gereksiz İZLE



"BERABER SLOGAN ATIYORUZ AMA SEÇİM SONUÇLARINDA BEKLEDİĞİMİZ OLMUYOR"

Çünkü mitinge bizim partililer geliyor, hep beraber slogan atıyoruz gayet başarılı, sonra evlerimize dağılıyoruz ama seçim sonuçlarına baktığımızda beklediğimiz olmuyor.





"CHP'YE MESAFELİ KANAAT ÖNDERLERİYLE TOPLANTILAR YAPIYORUM"

Bir yöntem üzerinde uzun süredir çalışıyorum. Sayıları 25-30'u geçmeyecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli ama saygın insanlar var kanaat önderleri var. Onlarla ben toplantılar yapıyorum.

Toplantının süresi en az iki buçuk üç saat. Toplantının başında onlara şunu sçylüyorum; 'bizi zaman zaman televizyonlarda görüyorsunuz. Yahu keşke karşıma çıksa da şu soruyu sorsam diye aklınızdan geçer. Bana aklınızdan geçen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ben de büyük bir samimiyetle sizin sorularınızı yanıtlayacağım.' diyorum. Bu toplantıların çok büyük artılarını gördüm." açıklamalarında bulundu.