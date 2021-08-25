Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kesimin oyları için sahada

CHP'nin iktidara gelebilmesi için muhafazakar kesimden de oy alabilmesini söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün bu kesime "neden oy vermiyorsunuz ziyareti" gerçekleştirecek.

Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

CHP Lideri, vekilllerine saha iniyoruz mesajı verdi.

Örgütlerine olası bir “erken seçim” için alarm veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmeleri için muhafazakar seçmenin de oylarının alınması gerektiğini hatırlatmıştı.

NEDEN OY VERMİYORSUNUZ ARAŞTIRMASI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da bu kapsamda bugün Ankara’nın sağ partilerin oy deposu olarak kabul edilen Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hizmet veren mahalle muhtarları ve çeşitli dernek temsilcileri ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek buluşmada, kanaat önderlerine CHP’den beklentilerini, Cumhurbaşkanı adayı önerilerini sorup CHP'ye de neden oy vermediklerini öğrenecek.