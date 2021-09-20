Euro
10.1593
0.19%
Dolar
8.6742
0.32%
Altın
490.51
0.51%
Borsa
1.4
-1.36%
Bitcoin
394.000
-5.14%
EXEN Coin
22.80
-4.40%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Kemal Kılıçdaroğlu: Muhafazakarların güvencesi CHP'dir

    Kemal Kılıçdaroğlu: Muhafazakarların güvencesi CHP'dir

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların CHP'den endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürerek bu konuda güvence verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

    Örgütlerine olası bir erken seçim için alarm veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmeleri için muhafazakar seçmenin de oylarının alınması gerektiğini hatırlatmıştı.

    Konuyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son olarak PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Yayın Koordinatörü Murat Aksoy’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    MUHAFAZAKARLARIN GÜVENCESİ CHP

    Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların CHP'den endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürdü.

    Muhafazakarların haklarının güvencesinin CHP'de olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." diyerek şu ifadeleri kullandı;

    "KİMSENİN İBADETİYLE UĞRAŞMAYACAĞIZ"

    "Belediyeleri teröristler yönetecek, faturaları teröristler kesecek dediler. Milletimiz bu yalanlara itibar etmedi. Şimdi de benzer iftiralarla milleti korkutmaya çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımızın ekmeğiyle, kılık kıyafetiyle, inancıyla ve ibadetiyle, dili ve kültürüyle uğraşmayan bir sistem inşa edeceğiz."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Muhafazakarların güvencesi CHP dir #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir