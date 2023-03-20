Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek iddiası CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Deniz Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile görüşeceğini aktardı. Memleket Partisi cephesinden yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor. Muhalefet cephesinde ise gündem Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı... Adaylık için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu cephesinden yeni hamle Sözcü Ana Haber'de yayın hayatına başlayan Fatih Portakal, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Deniz Zeyrek'in aktardığı bir bilgiyi paylaştı. Zeyrek'in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile görüşeceği öğrenildi. "İnce ile görüşecek" Portakal, Deniz Zeyrek'ten aldığı bilgiyi, "Bir son dakika vereyim size, Deniz Zeyrek Sözcü gazetesinin önemli bir ismi. Kemal Kılıçdaroğlu, İnc’yi ziyaret edecekmiş. Az önce geldi bu bilgi." sözleriyle paylaştı. Memleket Partisi'nden yalanlama geldi Öte yandan görüşmeyle ilgili Memleket Partisi cephesinden bir açıklama geldi. İnce’nin İletişim Danışmanı Oğuz Uçar yaptığı açıklama, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” dedi.