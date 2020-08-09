CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gelen tüm ısrarlara rağmen Muharrem İnce'nin partiden ayrılışını durduracak bir adım atmama kararı aldı.

CHP'de kazan kaynıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın adayı olarak çıkan ve hezimeti yaşayan Muharrem İnce, 2023 yılında yeniden aday olabilmek için CHP'yi baskı altına aldı.

Partinin adayı olamayacağını gören Muharrem İnce, yeni bir hareket başlatma kararı aldı.

Henüz parti kurup kurmayacağı belli olmayan Muharrem İnce'nin net olan hedefi Cumhurbaşkanı adaylığı.

Süreç devam ederken; Haber Global canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'ın sunumuyla ekrana gelen programa katılan Gürkan Hacır, önemli bilgiler verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye dur demeyecek ViDEO

"GİTME DEMEYECEK"

CHP kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Hacır, "Bu programa bağlanmadan önce yaptığım temaslar... Şimdi de cep telefonuma gelen mesajlar var. Kemal Bey, "Dur gitme" demeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu, konuşma yasağını getirdi, bu konuda. İnce'nin net bir şekilde ayrılıyorum demeden önce parti kurumsal olarak cevap vermeyecek. Kemal Bey'in "dur gitme, kal" demeyeceğini teyit etmiştim. Böyle bir eğilim var. Dur demeyecekler." ifadelerini kullandı.