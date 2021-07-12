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    Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi satmadık

    Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi satmadık

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin "Beni sattınız" açıklamasına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:07
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    CHP'de gündem Muharrem İnce'nin iddiaları...

    CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında yaptığı açıklamada; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak "Bana oy vermediler, beni sattılar." demişti.

    Uzun süre kamuoyunun gündemine oturan bu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamasına yanıt verdi.

    "SATTINIZ MI"

    Cumhuriyet'ten İpek Özbey' in "Muharrem İnce. “Benim afişlerimi dağıtmadılar, Hazine’den aldıkları parayı harcadılar, oy vermediler” dedi, “Neden beni sattınız” diye sordu. Sattınız mı?" sorusuna CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu şekilde cevap verdi;

    "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de örfünde, âdetinde de bu yoktur. Bu kadar!"

    Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce yi satmadık #1

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