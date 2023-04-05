Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle ilgili konuştu: Kapıları kapatma lüksümüz yok İttifak görüşmesiyle ilgili Muharrem İnce'nin, 'Ne müzakeresi, geçti o günler' sözlerine ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim hiçbir partiyle kapıları kapatma lüksümüz yok" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından oklar CHP'nin eski adayı Muharrem İnce'ye çevrilmişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylık için 100 bin imzayı topladı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için oy pusulasında yerini aldı.

İnce'nin adaylığı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Memleket Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirilse de, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin veya herhangi bir ittifak konusunun görüşülmediği ortaya çıkmıştı.

"Gidiyorsun herkes ile görüşüyorsun son gün son 24 saate Muharrem İnce’yi bırakıyorsun"

Yaşananların ardından Muharrem İnce, dün Habertürk ekranlarına konuk oldu.

İnce, Millet İttifakı’yla müzakereye açık olup olmadığı yönündeki soruya, “Ne müzakeresi, geçti o günler. Gidiyorsun herkes ile görüşüyorsun son gün son 24 saate Muharrem İnce’yi bırakıyorsun. Senin derdin zaten müzakere etmek değil.” şeklinde cevap verdi.

İnce'nin sözleri sonrası dün Trabzon'da miting düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na gazetecilerden konuya ilişkin bir soru geldi.

"Bir daha görüşmeyeceğiz gibi bir şey yok"

İnce, “Muharrem İnce defterini kapattı mı?” sorusuna, “Bizim hiçbir partiyle kapıları kapatma lüksümüz yok. ‘Tamamen kapattık, bir daha görüşmeyeceğiz, bir daha konuşmayacağız’ diye bir şeyimiz yok yani.” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: