Kemal Kılıçdaroğlu: Müslüman ırkçı olmaz

Hz Muhammed'in hadislerinden Müslümanların ırkçı olmayacağına yönelik örnekler veren Kılıçdaroğlu, "Göçmenleri davullarla, zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günler yakın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde adını taşıyan kültür merkezinde düzenlenen 58'nci Ulusal, 32'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Buradaki programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri'nin yine ana gündeminde Suriyeli ve Afgan göçmenler vardı.

İslam dininin yaşandığı topraklarda şiddetin hakim olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu şiddetin inanç ya da din üzerinden değil, insan hakları üzerinden eleştirilmesi gerektiğini söyledi.

İslam dininin, barış, kardeşlik ve adalet dini olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Hz Muhammed'in veda hutbesinden örnekler verdi.

Müslümanların ırkçı olamayacağını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, göçmenleri davullarla zurnalarla ülkelerine göndereceklerini söyleyip şu ifadeleri kullandı;

SEVGİLİ PAYGAMBERİMİZ DİYOR Kİ...

"Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lanetlenmiştir. Örneğin, sevgili peygamberimiz veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır.

SORUNLARIN NEDENİ İSLAM DEĞİLDİR

Sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir ancak bu güzel dinimiz, bazı çevrelerce ve kendi çıkarları doğrultusunda yorumlanınca sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları çözmek zorundayız. Bunun için de Müslüman ülkelerin içinde bulundukları gerçeklikle soğukkanlı bir şekilde yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, adaleti, paylaşmayı, kimseyi ötekileştirmemeyi yeniden öğrenmeliyiz. Batının, İslam dünyasında yaşanan şiddeti 'İslamofobi' olarak tanımlamasını doğru bulmuyoruz. Bu tanımlama İslam'ın ve dolayısıyla İslam dünyasının suçlu ya da suçun kaynağı olarak algılanmasına yol açmaktadır. İslam dünyasında yaşanan şiddeti, inanç ya da din üzerinden değil, insan hakları üzerinden eleştirmek gerekir.

DAVULLARLA ZURNALARLA GÖÇMENLERİ GÖNDERECEĞİZ

Çabalarımız, sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaya dönük olmalıdır. Onları davullarla, zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız."

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir müslüman ırkıçı olamaz VİDEO



