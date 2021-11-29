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    Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayınladı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı paylaştı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 00:49
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    Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayınladı

     

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayınladı.

    ''BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM''

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz için yayınladığı taziye mesajında:

    ''Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayınladı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayınladı #2

     

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