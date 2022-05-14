Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı

CHP MYK’yı İstanbul’da olağanüstü toplayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Canan Kaftancıoğlu için, “Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak” dediği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen 9 yıllık hapis cezasının 4 yıl 11 aylık bölümü önceki günlerde Yargıtay tarafından onandı.

Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.

Bu kararın hemen ardından İstanbul'a hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada MYK'yı olağanüstü olarak topladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda dün sabah yapılan olağanüstü toplantıda Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na sahip çıktı.

"İl başkanımız olmaya devam edecek"

Kılıçdaroğlu, siyasi yasaklı hale gelen Kaftancıoğlu için, “Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak” dedi.

"Soğukkanlı olacağız, sandıkta bitireceğiz"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskılara karşı partililerinden sakin kalmalarını istediği, “Biz soğukkanlı duracağız. Mücadeleyi yükselteceğiz ama provokasyona gelmeyeceğiz. Onlar kendi mevkilerini korumak için her türlü kötülüğe başvurabilir. Biz asla kötülükle karşılık vermeyeceğiz. Ama en az onlar kadar güçlü bir şekilde direnç göstereceğiz. Bu işi sandıkta bitireceğiz” yorumunu yaptığı öğrenildi.

'Mitinge odaklanın' talimatı

Öte yandan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerine 21 Mayıs’ta Bursa’dan İstanbul’a alınan Milletin Sesi mitingine odaklanmaları talimatını verdi.

Maltepe’de saat 18.00’de yapılacak mitingde, daha önce Mersin’deki gibi yaşam pahalılığı, yoksulluk, ekonomik kriz ve adaletsizliğin işleneceği, aynı zamanda Kaftancıoğlu kararına da tepki gösterileceği öğrenildi.