Kemal Kılıçdaroğlu: Ne yaptığını bilen bir partiyiz artık

Kemal Kılıçdaroğlu: Ne yaptığını bilen bir partiyiz artık

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin son 10 yılda çok değiştiğini belirterek "Artık çözüm sunan bir parti olduk" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün düzenlediği, gazeteci, siyasetçi ve STK temsilcisinin de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

CHP'nin artık çok değiştiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara eskisi gibi yaklaşmadıklarını artık çözüm de ürettiklerini belirtti.

"NE YAPTIĞINI BİLEN PARTİ OLDUK"

CHP Lideri, son yılda da en çok değişeme uğrayan partinin CHP olduğunu belirterek " Var olan iktidarın bu sorunları çözebileceğini düşünmüyorum. Son 10 yılda en fazla değişimi yaşayan parti CHP'dir. Ne yaptığını bilen bir parti olduk. Bugün artık bir sorunu eleştiriyorsak mutlaka çözümünü de ortaya koyuyoruz. Sağlık ve tutarlı iyi bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

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