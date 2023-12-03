Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptığını anlattı: Günlerim yoğun geçiyor CHP Genel Başkanlığı’nı Özgür Özel’e bıraktıktan sonra Ankara’da bir ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu son günlerini anlattı. Yoğun bir programı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bir yandan sosyal bilimcilerle yoğun temaslarını sürdürürken siyasetçilerle de görüşmeyi kesmiş değil.

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13 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından koltuğunu kaybetti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim taraftarları kurultayda Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti.

Koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'da bir ofis açtı.

Son günlerini anlattı: Programı oldukça yoğun

Aktif siyaseti bıraktığı belirtilen Kılıçdaroğlu, başkentteki Atatürk Mahallesi'nde bulunan ofisinde son günlerini Sözcü'den Saygı Öztürk'e anlattı.

Yoğun bir programı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Öztürk ile olan görüşmesinde yaptığı ve yapacağı görüşmelerden bahsetti.

Felsefeci, tarihçi ve sosyologlarla bir araya geldi

Bir gün önce felsefeci, tarihçi ve sosyologlarla tam 4 saatlik bir görüşme yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sıcak siyasetin içinde sorgulamalar ve konulara derinlemesine inilmesi pek mümkün olmuyordu. Oysa bu tür görüşmeler son derece önemli. Hele vakit yönünden bir sıkıntınız yoksa” dedi.

'Farklı partilerden gelen siyasetçiler de var'

Gün içinde muhtarlarla da bir görüşmesinin olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, her kesimden siyasetçiyi ofisinde ağırladığını sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu siyaset sonrası günlük yaşamıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: