Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptığını anlattı: Günlerim yoğun geçiyor

13 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından koltuğunu kaybetti.
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim taraftarları kurultayda Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti.
Koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'da bir ofis açtı.
Son günlerini anlattı: Programı oldukça yoğun
Aktif siyaseti bıraktığı belirtilen Kılıçdaroğlu, başkentteki Atatürk Mahallesi'nde bulunan ofisinde son günlerini Sözcü'den Saygı Öztürk'e anlattı.
Yoğun bir programı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Öztürk ile olan görüşmesinde yaptığı ve yapacağı görüşmelerden bahsetti.
Felsefeci, tarihçi ve sosyologlarla bir araya geldi
Bir gün önce felsefeci, tarihçi ve sosyologlarla tam 4 saatlik bir görüşme yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sıcak siyasetin içinde sorgulamalar ve konulara derinlemesine inilmesi pek mümkün olmuyordu. Oysa bu tür görüşmeler son derece önemli. Hele vakit yönünden bir sıkıntınız yoksa” dedi.
'Farklı partilerden gelen siyasetçiler de var'
Gün içinde muhtarlarla da bir görüşmesinin olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, her kesimden siyasetçiyi ofisinde ağırladığını sözlerine ekledi.
Kılıçdaroğlu siyaset sonrası günlük yaşamıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Aslında günlerim yoğun geçiyor. Sosyolog ve felsefecilerin bir araya gelmesi, üzerinde durdukları konular çok ilgi çekici. Bunların arasına tarihçi de olunca sohbet çok anlamlı ve derin oluyor. Konuşulan konulardan birisi ‘orta sınıf’ idi. Bu, siyasette konuştuğumuz konuları daha da derinleştiriyor. 6 Aralık’ta yine ofiste bir araya gelip sohbetimizi sürdüreceğiz. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesiyle bir araya geleceğiz. Onlarla diğer ülkelerde ve Türkiye’deki durumu, gelişmeleri konuşacağız. Kuşkusuz bunlar son derece yararlı görüşmeler. Eski ve halen kamuda çalışan bürokratlardan, eski ve halen siyasette olan isimlerden gelenler oluyor. Bunlar yalnız CHP’li değil, farklı siyasi partilerden de var. Konumuz hep ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan nasıl kurtarılabileceğine ilişkin oluyor.”
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