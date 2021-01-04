Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede bu tank

Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede bu tank

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli tankın neden hala üretilmediğini sorguladı. Bu soru, akıllara yerli otomobil çıkışını getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobil üretilmeden önce yaptığı konuşmada, yerli otomobilin yapımını sorgulamıştı.

"NEREDE BU OTOMOBİL"

"Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri, yerli otomobil için düzenlenen tanıtım töreninin ardından paylaşım rekoru kırmıştı.

CHP Lideri, benzer bir çıkış daha yaptı.

"NEREDE BU TANK"

Türkiye'nin üreteceği yerli tanklarla ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yalan söylemede bunlar kadar mahir kimse olamaz. Kendi ordun tank üretme noktasına gelmişken alıyorsun bütün yetkiyi ordudan, bir kuruş almadan peşkeş çekiyorsun, sonra ‘2018'de ilk tankı üreteceğiz’ diyorsun. 2021’e geldik. Nerede bu tank?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede bu tank? VİDEO