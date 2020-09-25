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    Kemal Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ı andı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ı andı

    Kobani operasyonları nedeniyle HDP'nin destek açıklaması beklediği Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken, Neşet Ertaş'la ilgili bir paylaşım yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.09.2020 - 13:22
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 13:22
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    Bugün, Bozkırın Tezenesi olarak tanınan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 8 yıl önce, 74 yaşındayken hayata gözlerini yuman Neşet Ertaş için Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Seni unutmayacağız" ifadeleriyle paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu'nun "Kadınlar insandır, biz de insanoğlu diyen, bağlamanın her telinde dokunuşunda yüreğimizi titreten büyük halk ozanı Neşet Ertaş, bundan tam 8 yıl önce yorulup aramızdan ayrıldı. Bozkırın Tezenesi'ni saygıyla anıyorum. Gönlümüz hep seni arıyor." dediği duyuluyor.

    HDP DESTEK BEKLERKEN..

    6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan operasyonların ardından HDP'nin muhalefete birlik çağrısı yaptığı anlarda yapılan bu paylaşım, HDP'lilerin tepkisine neden oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ı andı VİDEO

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