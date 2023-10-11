Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş'u TBMM'de ziyaret etti Yeni yasama döneminin başlamasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Türkiye yeni yasama dönemine başladı... Tarihi seçimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Numan Kurtulmuş oldu. Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretleri gerçekleştiriliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti Bunun ardından bir ziyaret de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gerçekleştirildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kurtulmuş'a ziyarette bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlunu TBMM'deki makamında kabul etti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)