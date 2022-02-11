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    Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
    • DHA
    • 11.02.2022 - 11:39
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    Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda üniversiteli öğrencilerle buluşma gerçekleştirdi.

    Programa CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer de katıldı.

    ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

    Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin soru ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu #3

    Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu #4


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