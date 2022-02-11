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Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
- DHA
- 11.02.2022 - 11:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda üniversiteli öğrencilerle buluşma gerçekleştirdi.
Programa CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer de katıldı.
ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin soru ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.