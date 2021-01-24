Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 28. yılında Uğur Mumcu'yu andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun cesaretinden asla taviz vermediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırıyla öldürülmesinin 28. yılında, gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında Mumcu'nun fotoğrafına yer verdi.

"KARANLIĞIN ÜZERİNE CANI PAHASINA YÜRÜDÜ"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığıyla karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.