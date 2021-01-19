Apartman görevlilerine seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, memleketin sahipsiz olmadığını, tüm sorunları çözmeye talip olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Apartman Görevlileri Buluşması'nda kameralar karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde, AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Hükümeti sert dillerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, çözümün adresi olarak CHP'yi gösterdi.

"ÖNCE ALLAH'A GÜVENECEKSİNİZ.."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sizden isteğim ne? İsteğim şu; önce Allah'a güveneceksiniz, sonra kendinize güveneceksiniz, sonra bize güveneceksiniz. Beraber çözeceğiz. Kimse memleketi sahipsiz hissetmesin, görmesin. Bu memleketin asıl sahipleri sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Önce Allah'a sonra bize güveneceksiniz ViDEO