Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son verilere rağmen “Öndeyiz” tweet’i attı.

ensonhaber.com

Türkiye kararını vermek için bugün sandığa gitti.

Oylar kullanıldı, sandıklar kapandı...

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları partilerine giderek sonuçlarını beklemeye başladı.

Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk veriler de geldi.

Ancak rakamlar, Millet İttifakı'nı memnun etmedi.

Millet İttifakı verilere inanmıyor

Türkiye genelinde yüzde 40'ın üzerinde açılan sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, önde götürüyor.

Buna rağmen CHP tarafı Anadolu Ajansı'nın verilerini yalanladı.

Önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ekrana çıktı, "Bizim sonuçlarımıza göre durum gayet iyi gidiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu: Öndeyiz

Ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika tweet'i geldi.

Kılıçdaroğlu, rakamları hiçe sayarak “Öndeyiz” notunu düştü.