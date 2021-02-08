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    Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüze bakacağız

    Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüze bakacağız

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiden istifa eden Muharrem İnce hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 21:02
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 21:04
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    Öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, 42 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

    Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılan CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine konuya değindi.

    "ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

    Kılıçdaroğlu, İnce'nin istifası ile ilgili "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim." yorumunda bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüze bakacağız #1

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