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    Kemal Kılıçdaroğlu: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste

    Kemal Kılıçdaroğlu: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste

    CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere gündemi değerlendirirken; Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için tepki gösterdi. Demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Neden hapisteler?” dedi.
    • AA
    • 25.12.2021 - 10:03
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    Televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

    Ekonomik gelişmeler, yeni model, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri daha sonra soruları yanıtladı.

    “HDP GELECEK HAFTA BİZDEN RANDEVU İSTEDİ”

    HDP ile ittifak görüşmelerinin sorulduğu Kılıçdaroğlu, “HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.

    “OSMAN KAVALA, SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?”

    Konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, dün tutukluluk halinin devamına yeniden karar verilen Osman Kavala ile tutuklu yargılanan bir başka isim HDP'li Selahattin Demirtaş için tepki gösterdi.

    “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca” ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste #1

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