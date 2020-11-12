CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oylarının bekledikleri ölçüde artmadığını belirterek, "Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim; sorumlusu biziz. Vatandaş değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün patisininin Ekonomi Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunana CHP Lideri, partisinin nenden oyunun artmadığına da değindi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin CHP'nin oy oranlarının artmadığına dair son anket sonuçlarının yayınlandığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

BİZİM OYUMUZ NEDEN ARTMIYOR

"Kaç anket bizim oyumuzun düştüğünü gösteriyor? Bir anket çıktı. Onun dışında hiçbir anket bizim oyumuzun düştüğünü göstermedi. Şu söylenebilir; 'Oyunuz beklediğiniz ölçüde artıyor mu?' Hayır. Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim, sorumlusu biziz. Vatandaş değil. Biz 81 ile esnafla görüşmek için milletvekili gönderdik mi, gönderdik. Sorunları bizzat ayaklarına giderek saptadık mı, saptadık. Başka yapan parti var mı, yok. Vatandaşa güven vermek lazım, doğrudur ama vatandaşa güveni çalışarak vereceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu: Oylarımız artmıyorsa suçlusu CHP VİDEO

SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ BİZİZ

CHP ile ilgili şöyle bir algı daha vardı; 'CHP hep eleştirir, öneri yoktur' Bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi, 'Siz hep eleştirirsiniz' diye. Ama şunu ifade edeyim ki son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir."