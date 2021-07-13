Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özel uçak açıklaması: Merkel gibi olacağım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde özel uçakları satıp Merkel gibi tarifeli uçağa bineceğini söyledi. Ancak durum CHP Lideri'nin bahsettiği gibi değil.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştiren ve bunlara İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte israf diyen Kılıçdaroğlu, kendisinin de özel jet kullanmasına rağmen bu açıklamasını bugün de yineledi.

MERKEL'DEN ÖRNEK VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Uçakları sattığınız zaman devlet mi yönetmiş oluyorsunuz?" sözlerine Almanya Başbakanı Angela Merkel'i örnek göstererek yanıt verdi.

"MERKEL BİZİ KISKANIYORDUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelince vallahi billahi uçakları satacağım! Hayır efendim... Uçakları sattığım zaman devlet yönetmiş olmuyorum. Dünyayı dolaşacaksın neyle diyor tarifeli uçakla mı? Merkel de geziyor tarifeli uçakla. Bizi kıskanıyor mu Merkel? Kesin kıskanıyordur benim niye uçağım yok diye." dedi.

MERKEL 3 UÇAK BİRDEN ALDI

Ancak durum; Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi değil.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağının sık sık arızalanması üzerine geçtiğimiz yıllarda Alman Ordusu, üç adet Airbus A340 uçak siparişi verdi.

250 MİLYON EUROLUK ÖZEL UÇAĞI VAR

Merkel'in bu üç özel uçağının dışında bir özel uçağı daha var.

Merkel'e alınan son uçağın fiyatı 150 milyon euro.

Bu uçağın VIP donanıma kavuşturulması için gerekli güvenlik ve iletişim sisteminin kurulması için ek olarak 100 milyon euro daha harcandı.

Toplamda uçağın maliyeti 250 milyon euroyu buldu.

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