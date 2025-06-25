Kemal Kılıçdaroğlu: Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil

Kasım 2023'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 812 oy alan Özgür Özel, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçebileceği iddia ediliyor.

Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Haziran'da...

KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜR BEY'İN BU KADAR MİTİNG YAPMASI DOĞRU DEĞİL

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir il başkanı ve milletvekilinin yaptığı görüşme, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun il başkanına şu ifadeleri kullandığı öne sürülüyor:

- Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.



- Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.



- Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.

Kurultaya ilişkin iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mağdur' sıfatıyla yer verilmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.