Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in adaylığını duyurdu: Yarın açıklayacak Özgür Özel'in yarın yapacağı konuşmayla ilgili soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP’de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek" dedi.

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ensonhaber.com

Seçim mağlubiyetinin yaşandığı CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Bir yandan onlarca seçim yenilgisine rağmen koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yandan değişim isteyen parti tabanı ve bazı isimler...

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim isteyenler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini beklerken, CHP Lideri'nden 'görevimin başındayım' mesajı geldi.

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir kez daha aday olduğunu açıklamasının ardından ise gözler Özgür Özel'e çevrildi.

Özel, yarın kameraların karşısına geçecek

Özel, yarın yapacağı basın açıklamasıyla CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak.

Ancak Özel'in açıklamaları öncesi yaşanan durum Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti.

Burada Özel'in yarın yapacağı konuşmayla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, her parti üyesinin genel başkan olma hakkının olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu konuştu: Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek.

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, Özel'in yarın adaylığını ilan edeceğini söyledi.

CHP Lideri, "Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: