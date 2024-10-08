Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgili konuştu Özgür Özel'in sert tepki gösterdiği yasak aşk iddialarıyla ilgili açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CHP'yi karıştıran skandalın yankıları sürüyor..



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atıldı.

İddiayla ilgili açıklama yapan Durbay, Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEVRESİNDEKİ 3 KİŞİYİ İŞARET ETTİ

Özgür Özel de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak çevresindeki 3 kişinin bu itibarsızlaştırma operasyonunun içinde olduğu söyledi.

"ALNINIZI KARIŞLAMAZSAM NAMERDİM"

Partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmasında iddialara sert çıkan Özel, bu iddiayı ortaya atanların CHP'li olmadığını belirterek şunları söyledi:

Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar, kendine mevki makam bulanlar, alnınızı karışlamazsam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız.

İLGİLİ HABER Özgür Özel yasak aşk iddiasıyla ilgili sert konuştu: Alnınızı karışlamazsam namerdim

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananların ardından günlerdir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, bugün sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, hakkındaki "Özgür Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı" iddialara yanıt verdi:

"SUSTUKLARIM DUYANLARA, YUTKUNDUKLARIMI GÖRENLERE SELAM OLSUN"

Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun.



Beyler, kendinize gelin…

Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin!

Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin!

Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin!

Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!



Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım.

Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım.

Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.



Benim yakın çevrem! bilir ki,

Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm.

Allah'tan acil şifasını diliyorum.

Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum.



Kadınlarımızı koruyacağız,

Evlatlarımıza siper olacağız,

Gençlerimize sahip çıkacağız,

Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve

Vatanın her karış toprağını savunacağız.



Bizler,

Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi;

"Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa

"Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerde olduğunu biliyoruz.