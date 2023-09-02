Kemal Kılıçdaroğlu: Partinin tarihini iyi bilmemiz lazım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ilçe başkanlarıyla yaptığı buluşmada, partililerinin geçmiş süreçleri bilmemesine tepki göstererek, "CHP cami yıktı dediklerinde verecek cevabınız yok" dedi.

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Türkiye, yerel seçim hazırlıklarında...

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini kaybetmesiyle muhalefette başlayan kaos ise halen devam ediyor.

CHP'li kurmaylar tarafından yapılan açıklamalarda genel seçimlerde olduğu gibi yine kazanacağız söylemleri gelmeye başladı.

Öte yandan yeniden seçim kazanma hırsına giren Kılıçdaroğlu, ilçe kongreleri süreci devam ederken partisinin genel merkezinde Ankara’nın ilçe başkanları ile bir araya geldi.

"O dönemi doğru anlatamadığınız için üstümüze kalıyor bilinmiyor"

Burada partilileriyle fikir ayrılığı yaşayan Kılıçdaroğlu başarılı seçim süreci ilerletemediklerini belirterek partillilerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, partilililerinin geçmiş tarihi bilmediğine sinirlenerek, "CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor." dedi.

"Partinin eski dönemlerine hakim olmamız lazım"

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını söyleyerek şu şekilde tepki gösterdi:

Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hakim olmamız lazım.



Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı.

"Sahada tekseslilik sağlanamıyor"

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, "Grup toplantılarında söylediklerim sahada tekrarlanmıyor, insanlar duymuyor. Böyle olunca da biz yapacağımızı anlatamamış oluyoruz. Sahada tekseslilik sağlanamıyor." eleştirisini getirdiği de belirtildi.