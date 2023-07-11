Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AB çıkışı: 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısın' CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve NATO üçlü görüşmesinden uzlaşı çıkmasını eleştirdi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde dünkü kritik zirve yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve NATO üçlü görüşmesinden uzlaşı çıkması, Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi.

"AB'nin yolu Demirtaş'tan geçiyor"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına vurgu yaparak şöyle konuştu:

AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin ve AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor.



Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor.

"Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vatandaşlarımın zor durumda olduğunu biliyorum. Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikayet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birinin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Benim sıkıntım varsa, benden zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. O zaman o sıkıntıyı bile bile kendisine verilen sözlere kanarak ve 'Biz size çok güzel Türkiye armağan edeceğiz' diye yola çıkıp soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara asıl oy verenlerin ders vermesi gerekiyor. Onların seslerini yükseltmesi gerekir. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin vicdan muhasebesi yapması gerekir.

Merdan Yanardağ açıklaması

Cezaevlerimiz tıka basa dolu. Siyasi gücü olanlar adamını bulup çıkıyorlar. Gazeteci yazdıktan sonra yeniden cezaevine koyuyorlar. Milletvekili Can Atalay hala içeride. Merdan Yanardağ... Mahkumiyet kararı yok hakkında, ama içeride. RTÜK, TELE1'e ceza yağdırdı. Bunlar, antidemokratik ülkede karşılaştığımız olaylardır. Bizi yıldırmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İsveç'in NATO üyeliği süreci