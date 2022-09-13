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    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurmaylarını uyardı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu, tüm partililerin açıklamalarını daha dikkatli yapması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurmaylarını uyardı

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı.

    Tekin'in ifadeleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş." demişti.

    Gürsel Tekin'in sözleri sonrası partililere uyarı

    Gürsel Tekin'in sözleriyle başlayan tartışma sonrası Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı.

    Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı, 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’da yaptığı öğrenildi.

    'Herkes dikkatli olsun'

    Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, iktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten CHP Lideri, herkesin dikkatli olmasını istedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurmaylarını uyardı #1


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