Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurmaylarını uyardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu, tüm partililerin açıklamalarını daha dikkatli yapması gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı.

Tekin'in ifadeleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş." demişti.

Gürsel Tekin'in sözleri sonrası partililere uyarı

Gürsel Tekin'in sözleriyle başlayan tartışma sonrası Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı.

Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı, 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’da yaptığı öğrenildi.

'Herkes dikkatli olsun'

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, iktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten CHP Lideri, herkesin dikkatli olmasını istedi.